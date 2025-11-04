В Ливерпуле неизвестные испортили мурал, посвящённый Тренту Александер-Арнольду

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Ливерпуле неизвестные облили краской и исписали оскорблениями мурал, посвящённый бывшему защитнику местной одноимённой команды Тренту Александер-Арнольду. Об этом сообщает Daily Mail.

Данный эпизод произошёл перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы примут на своём поле мадридский «Реал». Александер-Арнольд находился в системе «Ливерпуля» с 2004 года, в испанский клуб он перешёл прошлым летом, тем самым вызвав недовольство некоторых поклонников английской команды.

Мурал представлял собой фото Трента со спины и надпись: «Я просто обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только что сбылась».

«Прощай, эль крыса», — в частности, написали озлобленные фанаты.

В составе «Ливерпуля» защитник дважды становился чемпионом Англии, брал Кубок страны, Кубок лиги, национальный Суперкубок, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.