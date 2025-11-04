Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Ливерпуле неизвестные испортили мурал, посвящённый Тренту Александер-Арнольду

В Ливерпуле неизвестные испортили мурал, посвящённый Тренту Александер-Арнольду
Аудио-версия:
Комментарии

В Ливерпуле неизвестные облили краской и исписали оскорблениями мурал, посвящённый бывшему защитнику местной одноимённой команды Тренту Александер-Арнольду. Об этом сообщает Daily Mail.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Данный эпизод произошёл перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы примут на своём поле мадридский «Реал». Александер-Арнольд находился в системе «Ливерпуля» с 2004 года, в испанский клуб он перешёл прошлым летом, тем самым вызвав недовольство некоторых поклонников английской команды.

Мурал представлял собой фото Трента со спины и надпись: «Я просто обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только что сбылась».

«Прощай, эль крыса», — в частности, написали озлобленные фанаты.

В составе «Ливерпуля» защитник дважды становился чемпионом Англии, брал Кубок страны, Кубок лиги, национальный Суперкубок, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
Александер-Арнольд ответил, будет ли он праздновать, если забьёт «Ливерпулю»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android