Роналду: планируем устроить свадьбу с Джорджиной после ЧМ. Надеюсь, вместе с трофеем

Роналду: планируем устроить свадьбу с Джорджиной после ЧМ. Надеюсь, вместе с трофеем

Аудио-версия:
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей невесте Джорджине Родригес, а также ответил, когда они планируют сыграть свадьбу. В августе 2025 года 40-летний футболист сделал предложение Родригес.

«Она [Джорджина] — женщина всей моей жизни. Было естественно сделать ей предложение. Она заботится обо мне, о семье. Джорджина — особенная женщина, понимающая меня. Она та, которую я искал.

Мы планируем сыграть свадьбу после чемпионата мира, надеюсь, с выигранным трофеем», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории США, Канады и Мексики.

Комментарии
