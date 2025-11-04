Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Юрий Сёмин: «Ливерпуль» терпит неудачи, но «Энфилд» преображает футболистов

Юрий Сёмин: «Ливерпуль» терпит неудачи, но «Энфилд» преображает футболистов
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о грядущем матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 4 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Ливерпуль» сейчас не в лучших кондициях. Они набрали много игроков, но пока ничего не получается. Тренер не может встроить новичков, футболисты — набрать лучшие кондиции. В АПЛ «Ливерпуль» терпит неудачи, но матч с «Реалом» пройдёт на «Энфилде» — стадионе, который может преобразить каждого футболиста. «Реал» же сильная команда по дисциплине, самоотдаче. У них сейчас побольше уверенности в себе», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

