Юрий Сёмин: «Ливерпуль» терпит неудачи, но «Энфилд» преображает футболистов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о грядущем матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 4 ноября.

«Ливерпуль» сейчас не в лучших кондициях. Они набрали много игроков, но пока ничего не получается. Тренер не может встроить новичков, футболисты — набрать лучшие кондиции. В АПЛ «Ливерпуль» терпит неудачи, но матч с «Реалом» пройдёт на «Энфилде» — стадионе, который может преобразить каждого футболиста. «Реал» же сильная команда по дисциплине, самоотдаче. У них сейчас побольше уверенности в себе», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: