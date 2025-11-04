Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Футбол Новости

Роналду — о «Манчестер Юнайтед»: мне грустно за ситуацию в клубе

Роналду — о «Манчестер Юнайтед»: мне грустно за ситуацию в клубе
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём бывшем клубе «Манчестер Юнайтед» и о дальнейших перспективах команды.

«Что касается меня, то мне грустно за ситуацию в клубе. Это один из самых важных клубов в мире и клуб, который по очевидным причинам всё ещё живёт в моём сердце. Необходимо следовать за умными людьми, чтобы создать основу для будущего, как это сделал «Манчестер Юнайтед» много лет назад. Ники Батт, Рой Кин, Бекхэм — они стали большими игроками, но у них была молодость. Сейчас у «Манчестер Юнайтед» нет структуры. Я надеюсь, что в будущем всё изменится, потому что потенциал клуба потрясающий. Это один из самых важных клубов столетия», — приводит слова Роналду Sport Bible.

