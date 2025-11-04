Скидки
«Да, я буду плакать». 40-летний Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, знает ли он, когда завершит карьеру.

«Скоро. Но думаю, что я буду готов. Да, будет тяжело и нелегко. Буду ли я плакать? Да. Я не скрываю своих эмоций, я честен. Это будет очень сложно, но я готовился к своему будущему с 25, 26, 27 лет», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

В минувшем июне 40-летний нападающий продлил контракт с саудовским клубом до лета 2027 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

