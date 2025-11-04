Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Футбол Новости

Снуп Догг готов инвестировать в шотландский «Селтик»

Снуп Догг готов инвестировать в шотландский «Селтик»
Американский рэпер, продюсер и актёр Снуп Догг заявил, что хочет инвестировать в «Селтик» и помочь шотландскому клубу вернуться на лидирующую позицию в чемпионате.

«Не знаю насчёт тренерской роли, но как инвестор почему бы и нет? Я уже говорил об инвестициях в «Селтик», и, если появится возможность, я готов. «Селтик» — большой клуб, и болельщики хотят видеть лучших игроков на этом великолепном стадионе. Владельцам остаётся только попросить. Я люблю спорт: игроки уходят, тренеры уходят, а мы двигаемся дальше. Мартина О’Нила нужно уважать; он возвращается, когда клуб в этом нуждался», — приводит слова Снуп Догга Daily Record.

После 10 сыгранных матчей в шотландской Премьер-лиге «Селтик» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Лидирует в чемпионате «Хартс», у которого 29 очков.

