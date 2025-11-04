Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Роналду рассказал, в какой момент понял, что станет хорошим футболистом

Роналду рассказал, в какой момент понял, что станет хорошим футболистом
Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, когда осознал, что станет хорошим футболистом.

«Даже в 17 лет я был быстрее и умнее соперников. Именно в этот момент начинаешь понимать… что станешь хорошим [футболистом]», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

Роналду является выпускником академии португальского «Спортинга». В возрасте 17 лет нападающий перешёл из лиссабонского клуба в «Манчестер Юнайтед». В 2008 году футболист в составе «красных дьяволов» выиграл первый в своей карьере «Золотой мяч». В 2009 году Роналду перешёл в мадридский «Реал», где завоевал ещё четыре «Золотых мяча».

