Лотар Маттеус сделал прогноз на матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией»

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Баварией».

«Встретятся две ведущие европейские команды. У обоих клубов отличные составы, но у «ПСЖ» нет ни Кейна, ни Олисе, ни Киммиха, ни Нойера.

Французская команда пока играет исключительно хорошо в Лиге чемпионов, но они уже потеряли очки и проиграли матч в Лиге 1. «Бавария» — отлаженный механизм, они в отличной форме. Поэтому я считаю, что парижане не фавориты. Предсказываю победу «Баварии» со счётом 2:1», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.