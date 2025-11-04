Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Лотар Маттеус сделал прогноз на матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией»

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Баварией».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Встретятся две ведущие европейские команды. У обоих клубов отличные составы, но у «ПСЖ» нет ни Кейна, ни Олисе, ни Киммиха, ни Нойера.

Французская команда пока играет исключительно хорошо в Лиге чемпионов, но они уже потеряли очки и проиграли матч в Лиге 1. «Бавария» — отлаженный механизм, они в отличной форме. Поэтому я считаю, что парижане не фавориты. Предсказываю победу «Баварии» со счётом 2:1», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.

