Роналду — об Амориме: он делает всё, что в его силах

Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Рубене Амориме.

«Он делает всё, что в его силах. Что вы хотите увидеть? Чудеса? Чудеса невозможны. Мы в Португалии говорим: «Чудеса бывают только в Фатиме»… И он не будет творить чудеса. У команды есть хорошие игроки, но некоторые из них не понимают, что такое «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Роналду Sport Bible.

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда одержала 21 победу, 19 матчей проиграла и 13 раз сыграла вничью. Также клуб дошёл до финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

