Сарабия — о перспективах «ПСЖ» в ЛЧ: они будут в тройке лидеров
Бывший игрок «ПСЖ», ныне выступающий за «Аль-Араби» из Катара, Пабло Сарабия высказался о перспективах парижского клуба в Лиге чемпионов перед матчем 4-го тура с мюнхенской «Баварией».
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Верю в победу команды. «ПСЖ» является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Луис Энрике — отличный тренер, яркая индивидуальность, и он не даёт игрокам расслабляться. Это один из ключей к успеху. Я его знаю, он способен на многое. Поэтому они будут в тройке лидеров», — приводит слова Сарабии Marca.
После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.
