Сарабия — о перспективах «ПСЖ» в ЛЧ: они будут в тройке лидеров

Бывший игрок «ПСЖ», ныне выступающий за «Аль-Араби» из Катара, Пабло Сарабия высказался о перспективах парижского клуба в Лиге чемпионов перед матчем 4-го тура с мюнхенской «Баварией».

«Верю в победу команды. «ПСЖ» является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Луис Энрике — отличный тренер, яркая индивидуальность, и он не даёт игрокам расслабляться. Это один из ключей к успеху. Я его знаю, он способен на многое. Поэтому они будут в тройке лидеров», — приводит слова Сарабии Marca.

После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.