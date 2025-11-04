Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сарабия — о перспективах «ПСЖ» в ЛЧ: они будут в тройке лидеров

Сарабия — о перспективах «ПСЖ» в ЛЧ: они будут в тройке лидеров
Комментарии

Бывший игрок «ПСЖ», ныне выступающий за «Аль-Араби» из Катара, Пабло Сарабия высказался о перспективах парижского клуба в Лиге чемпионов перед матчем 4-го тура с мюнхенской «Баварией».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Верю в победу команды. «ПСЖ» является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Луис Энрике — отличный тренер, яркая индивидуальность, и он не даёт игрокам расслабляться. Это один из ключей к успеху. Я его знаю, он способен на многое. Поэтому они будут в тройке лидеров», — приводит слова Сарабии Marca.

После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.

Материалы по теме
Лотар Маттеус сделал прогноз на матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android