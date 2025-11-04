«Деградация «Спартака» продолжается». Радимов — о матче красно-белых с «Краснодаром»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о минувшем матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». В этой игре красно-белые потерпели поражение со счётом 1:2.

«Краснодар» был на голову сильнее. А по «Спартаку» возникло такое ощущение, что деградация продолжается. Ну какой в четвёрке Дмитриев защитник? Я понимаю, с «Оренбургом», Самарой, где атаковать надо, да, ещё можно такое представить… Но не с «Краснодаром»! Дальше — «Краснодар» совершенно спокойно понял, что справа играет Денисов, и Оласа там творил на бровке что хотел. И гол оттуда забили.

Ещё важный и показательный момент — когда Барко отдал чужому, четыре человека побежали спасать ворота, а Барко стоял и наблюдал за этим. Он бы, может, и не успел туда, но когда такие моменты происходят и игрок не пытается даже бежать, то это что-то неладное происходит в коллективе. При этом я читаю, что Барко предложили новый трёхлетний контракт! Хотя после продления соглашения со Станковичем после четвёртого места чему тут удивляться…» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место. «Краснодар» заработал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу.

