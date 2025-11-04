Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Роберто Донадони стал главным тренером «Специи»

Роберто Донадони стал главным тренером «Специи»
Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Донадони возглавил «Специю» из Серии B. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Срок действия трудового договора специалиста с его новой командой рассчитан до лета 2026 года. На данный момент «Специя» находится на 19-м месте в турнирной таблице Серии B. Одним из наиболее ярких достижений клуба является чемпионство по итогам сезона-1943/1944.

Ранее Роберто Донадони работал с «Дженоа», «Ливорно», «Наполи», «Кальяри», «Пармой», «Болоньей» и другими клубами. Помимо этого, в послужном списке специалиста есть и сборная Италии, которую он возглавлял с 2006 по 2008 год.

