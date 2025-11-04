Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе больше не будет отдавать другим игрокам право ударить с пенальти — The Athletic

Мбаппе больше не будет отдавать другим игрокам право ударить с пенальти — The Athletic
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, назначенный штатным пенальтистом команды, больше не будет уступать одноклубникам право на исполнение 11-метрового удара во время матчей. Исключением может стать только ситуация, при которой на момент назначения пенальти «Королевский клуб» будет уверенно вести в счёте. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, французский футболист принял это решение после промаха нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора с «точки» во время встречи 11-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:0). Бразилец не смог поразить ворота соперника на 43-й минуте. На тот момент счёт в игре был 2:0 в пользу мадридского клуба.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Мбаппе – 19'     2:0 Мбаппе – 31'     3:0 Беллингем – 44'     4:0 Фернандес – 82'    
Материалы по теме
Алонсо объяснил, почему Мбаппе отдал удар с пенальти Винисиусу в матче с «Валенсией»

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android