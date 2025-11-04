Мбаппе больше не будет отдавать другим игрокам право ударить с пенальти — The Athletic
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, назначенный штатным пенальтистом команды, больше не будет уступать одноклубникам право на исполнение 11-метрового удара во время матчей. Исключением может стать только ситуация, при которой на момент назначения пенальти «Королевский клуб» будет уверенно вести в счёте. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, французский футболист принял это решение после промаха нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора с «точки» во время встречи 11-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:0). Бразилец не смог поразить ворота соперника на 43-й минуте. На тот момент счёт в игре был 2:0 в пользу мадридского клуба.
Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Мбаппе – 19' 2:0 Мбаппе – 31' 3:0 Беллингем – 44' 4:0 Фернандес – 82'
