Диогу Жота посмертно признан лучшим игроком 2025 года по версии Tuttosport

Итальянская спортивная газета Tuttosport признала погибшего португальского нападающего Диогу Жоту лучшим футболистом 2025 года.

«Мы приняли решение присудить награду Диогу Жоте. Этот выбор подчёркивает, что португальский футболист является примером подражания для всего футбольного мира», — говорится в заявлении Tuttosport.

Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет 3 июля 2025 года в автокатастрофе на северо-западе Испании. Автомобиль, в котором находился футболист, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Брат нападающего Андре, профессиональный футболист второго дивизиона Португалии, также погиб.