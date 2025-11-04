«Посмотрите на комментарии». Холанд объяснил своё празднование гола в стиле робота

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил, почему он отпраздновал гол в ворота «Борнмута» (3:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги, показав движения робота. Во встрече с «вишнями» норвежец оформил дубль.

«Все знают, почему я это сделал. Посмотрите комментарии к любому видео. Я никогда заранее не готовлю никаких празднований. Делаю их после того, как забью. Повторю ли я подобное празднование снова? Посмотрим», — приводит слова Холанда Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и двумя результативными передачами.

