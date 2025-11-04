«Посмотрите на комментарии». Холанд объяснил своё празднование гола в стиле робота
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил, почему он отпраздновал гол в ворота «Борнмута» (3:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги, показав движения робота. Во встрече с «вишнями» норвежец оформил дубль.
Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Холанд – 17' 1:1 Адамс – 25' 2:1 Холанд – 33' 3:1 О'Райли – 60'
«Все знают, почему я это сделал. Посмотрите комментарии к любому видео. Я никогда заранее не готовлю никаких празднований. Делаю их после того, как забью. Повторю ли я подобное празднование снова? Посмотрим», — приводит слова Холанда Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и двумя результативными передачами.
