Компани — о Юпамекано: он является одним из ключевых игроков команды

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о защитнике своей команды Деотшанкюле Юпамекано, а также о перспективах продления контракта с игроком перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Мне не очень нравится оценивать игроков, но я всегда ставлю своих игроков выше остальных; я немного предвзят. Могу сказать, что Юпамекано является одним из ключевых игроков команды, и, когда он отсутствовал в четвертьфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне, нам его не хватало. Что касается контрактов, у нас есть спортивный директор; мы должны принимать эти решения как клуб. Я всегда оцениваю его игру, то, что он показывает на тренировках, и то, как он прогрессирует. В этом отношении он игрок, который приносит нам много пользы и продолжает совершенствоваться. Он действительно серьёзно относится к своей роли лидера команды; я думаю, он счастлив, и это всегда залог хорошего будущего», — приводит слова Компани Footmercato.