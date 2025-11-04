Игрок ЦСКА Круговой ответил, стоит ли Головину вернуться в РПЛ

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о возможном возвращении атакующего полузащитника «Монако» Александра Головина в Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Рано ли Головину уезжать в РПЛ? Не знаю, мне кажется, ему и в «Монако» хорошо. Тем более он неплохо играет. Да, в последнее время он получал травмы, но в футболе этого не избежать. Я желаю ему удачи. Было бы мне обидно, если бы он перешёл в «Зенит» вместо ЦСКА? Да нет, почему? Мне всё равно», – приводит слова Кругового Metaratings.

Головин является выпускником академии ЦСКА. В составе взрослой команды красно-синих полузащитник принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. В 2018 году футболист перешёл в «Монако». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

