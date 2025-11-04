Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Круговой ответил, стоит ли Головину вернуться в РПЛ

Игрок ЦСКА Круговой ответил, стоит ли Головину вернуться в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о возможном возвращении атакующего полузащитника «Монако» Александра Головина в Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Рано ли Головину уезжать в РПЛ? Не знаю, мне кажется, ему и в «Монако» хорошо. Тем более он неплохо играет. Да, в последнее время он получал травмы, но в футболе этого не избежать. Я желаю ему удачи. Было бы мне обидно, если бы он перешёл в «Зенит» вместо ЦСКА? Да нет, почему? Мне всё равно», – приводит слова Кругового Metaratings.

Головин является выпускником академии ЦСКА. В составе взрослой команды красно-синих полузащитник принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. В 2018 году футболист перешёл в «Монако». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: в юношеской ЛЧ Головин всех возил, был гораздо ярче Хаверца

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android