«Всё как с «Барселоной», привычно». Марсело раскритиковал судейство в медиалиге Испании

Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело выразил недовольство судейством в испанском медиафутбольном турнире Kings League после поражения его команды «Скалл». 37-летний экс-игрок «сливочных» несколько раз эмоционально реагировал на решения арбитра.

«С «Барселоной» происходило всё то же самое. Это тянется уже очень долго… Мы к этому привыкли. Стоит ли мне говорить что-то ещё», — написал Марсело после матча на своей странице в социальной сети X.

Бразильский защитник выступал в составе «Реала» с 2007 по 2022 год. За этот период Марсело принял участие в 546 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и 104 результативными передачами.

«Они жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с командой из испанской медиалиги

