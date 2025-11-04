Директор «Байера»: Вирц бы точно перешёл в «Реал», если бы Алонсо сделал предложение

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро предположил, что полузащитник Флориан Вирц, летом перешедший из немецкого клуба в «Ливерпуль», не считал мерсисайдцев основным вариантом продолжения карьеры.

«Семья Вирца и сам Флориан знали, что продление его контракта — наш главный приоритет. Мы были очень осторожны с зарплатами во время летних трансферов, но были готовы сделать исключение для Флориана. Мы были готовы пересечь черту и отдать всё, чтобы продлить контракт. И какое-то время казалось, что это может сработать.

Признаю, что иногда мы слишком его донимали. В конце концов, Флориан сам сделал свой выбор. Родители — его советники, и я думаю, хорошо, что они полностью уважают желания Флориана.

Он тот, кто хочет выиграть Лигу чемпионов. Мы думали, что с этой командой сможем добиться большего. Флориан видел, что мы выиграли чемпионат Германии, но он понимал, что выиграть Лигу чемпионов с «Байером» будет сложнее. Он бы точно перешёл в «Реал», если бы Хаби Алонсо сделал предложение. Но у Хаби меньше возможностей влиять на ситуацию в клубе, чем у нас.

Одним из главных преимуществ Хаби Алонсо была его способность работать с нашим отделом скаутинга, чтобы определить, кто нужен команде. В «Реале» же решения о трансферах принимает Флорентино Перес, а не Хаби Алонсо», — сказал Карро в интервью для Sport1.