Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Байера»: Вирц бы точно перешёл в «Реал», если бы Алонсо сделал предложение

Директор «Байера»: Вирц бы точно перешёл в «Реал», если бы Алонсо сделал предложение
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро предположил, что полузащитник Флориан Вирц, летом перешедший из немецкого клуба в «Ливерпуль», не считал мерсисайдцев основным вариантом продолжения карьеры.

«Семья Вирца и сам Флориан знали, что продление его контракта — наш главный приоритет. Мы были очень осторожны с зарплатами во время летних трансферов, но были готовы сделать исключение для Флориана. Мы были готовы пересечь черту и отдать всё, чтобы продлить контракт. И какое-то время казалось, что это может сработать.

Признаю, что иногда мы слишком его донимали. В конце концов, Флориан сам сделал свой выбор. Родители — его советники, и я думаю, хорошо, что они полностью уважают желания Флориана.

Он тот, кто хочет выиграть Лигу чемпионов. Мы думали, что с этой командой сможем добиться большего. Флориан видел, что мы выиграли чемпионат Германии, но он понимал, что выиграть Лигу чемпионов с «Байером» будет сложнее. Он бы точно перешёл в «Реал», если бы Хаби Алонсо сделал предложение. Но у Хаби меньше возможностей влиять на ситуацию в клубе, чем у нас.

Одним из главных преимуществ Хаби Алонсо была его способность работать с нашим отделом скаутинга, чтобы определить, кто нужен команде. В «Реале» же решения о трансферах принимает Флорентино Перес, а не Хаби Алонсо», — сказал Карро в интервью для Sport1.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ман Юнайтед» Бербатов рассказал, чем Вирц похож на Модрича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android