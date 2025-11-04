Украина не сможет получить средства, вырученные от продажи «Челси», в полном объёме

Украина не получит весь доход от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», поскольку большая часть средств будет направлена на погашение долгов, оставшихся от бывшего владельца клуба, бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

По информации источника, Украина может получить лишь малую часть от £ 2,35 млрд, которая составляет £ 922,9 млн и является чистой выручкой от продажи футбольного клуба. Остальные средства пойдут на погашение кредитов (£ 1,54 млрд), связанных с компаниями Абрамовича.

Абрамович в связи с санкциями был вынужден продать «Челси» в 2022 году. Вырученные от продажи клуба средства заморожены и находятся на банковском счете контролируемой Абрамовичем компании Fordstam.