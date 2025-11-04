Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Сарабия — о Мбаппе: он будет одним из лучших в истории

Сарабия — о Мбаппе: он будет одним из лучших в истории
Комментарии

Бывший игрок «ПСЖ», ныне выступающий за «Аль-Араби» из Катара, Пабло Сарабия высказался о 26-летнем нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Решительный игрок, с невероятным чувством мяча, которое я мало у кого видел, с огромной жаждой победы и выдающимися качествами. Потрясающий игрок. Он будет одним из лучших в истории, 100%. Мне было очень смешно, когда его критиковали в прошлом сезоне, хотя он забил в общей сложности 44 гола», — приводит слова Сарабии Marca.

В нынешнее сезоне Мбаппе провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал две результативные передачи.

