Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гуллит: ван Дейку нужно найти новый подход к игре

Гуллит: ван Дейку нужно найти новый подход к игре
Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о нынешней игровой форме защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Думаю, что после травмы (вероятно, речь об эпизоде матча 2-го тура АПЛ, в котором игрок «Ньюкасла» Энтони Гордон в жёстком подкате сбил ван Дейка с ног. — Прим. «Чемпионата»), у него было несколько тяжёлых периодов. В прошлом году он восстановился гораздо лучше. После этого повреждения он не хочет вступать в подкаты, не хочет вступать в контакт с соперником.

Оппоненты тоже поняли, как с ним играть. Теперь ему нужно найти новый подход к игре. Это необходимо, потому что я помню, как после травмы я выбыл на шесть месяцев, а вернувшись, сказал себе: «Я стал другим. Мне нужно адаптироваться», — сказал Гуллит в интервью для Tribal Football.

