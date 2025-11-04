Гуллит: ван Дейку нужно найти новый подход к игре

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о нынешней игровой форме защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Думаю, что после травмы (вероятно, речь об эпизоде матча 2-го тура АПЛ, в котором игрок «Ньюкасла» Энтони Гордон в жёстком подкате сбил ван Дейка с ног. — Прим. «Чемпионата»), у него было несколько тяжёлых периодов. В прошлом году он восстановился гораздо лучше. После этого повреждения он не хочет вступать в подкаты, не хочет вступать в контакт с соперником.

Оппоненты тоже поняли, как с ним играть. Теперь ему нужно найти новый подход к игре. Это необходимо, потому что я помню, как после травмы я выбыл на шесть месяцев, а вернувшись, сказал себе: «Я стал другим. Мне нужно адаптироваться», — сказал Гуллит в интервью для Tribal Football.