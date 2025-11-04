Роналду: люди говорят, что я высокомерен, но меня не волнует общественное мнение

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что для него не имеет значения общественное мнение.

«Мне всё равно, что обо мне думают люди. Они говорят, что я высокомерен, но меня это не волнует. Общественное мнение для меня больше не имеет значения», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Лучший бомбардир в мировом футболе: