Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари рассказал, как болельщик «Спартака» угрожал игрокам пистолетом на базе клуба

Ари рассказал, как болельщик «Спартака» угрожал игрокам пистолетом на базе клуба
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился историей, как один из болельщиков красно-белых угрожал футболистам пистолетом на базе клуба, в частности экс-игроку московской команды Веллитону.

«Помню один эпизод, когда не очень начали сезон. Тренером тогда был Карпин. Он пустил болельщиков на базу, они говорят с футболистами, и один из них показывает пистолет. Потом он посмотрел на Веллитона и говорит: «Веллитон, если я тебя увижу после 12 часов ночи, я буду стрелять тебе по коленям». После такого команда начинала летать», — рассказал Ари в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Ари являлся игроком «Спартака» с 2010 по 2013 год.

Материалы по теме
Кононов подтвердил возвращение Ари на пост спортивного директора «Торпедо»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android