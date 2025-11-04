Ари рассказал, как болельщик «Спартака» угрожал игрокам пистолетом на базе клуба

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился историей, как один из болельщиков красно-белых угрожал футболистам пистолетом на базе клуба, в частности экс-игроку московской команды Веллитону.

«Помню один эпизод, когда не очень начали сезон. Тренером тогда был Карпин. Он пустил болельщиков на базу, они говорят с футболистами, и один из них показывает пистолет. Потом он посмотрел на Веллитона и говорит: «Веллитон, если я тебя увижу после 12 часов ночи, я буду стрелять тебе по коленям». После такого команда начинала летать», — рассказал Ари в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Ари являлся игроком «Спартака» с 2010 по 2013 год.

