Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Карлос Корберан в ближайшее время не будет уволен из «Валенсии» — Estadio Deportivo

Карлос Корберан в ближайшее время не будет уволен из «Валенсии» — Estadio Deportivo
Руководство «Валенсии» не планирует в ближайшее время досрочно прекращать трудовое соглашение с главным тренером команды Карлосом Корбераном. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По данным источника, владельцы и спортивное руководство «летучих мышей» считают данного специалиста идеальным вариантом для развития команды в долгосрочной перспективе, несмотря на нынешние результаты.

На данный момент «Валенсия» с девятью очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. В 11 матчах текущей кампании «летучие мыши» одержали лишь две победы, три раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

