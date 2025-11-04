Карлос Корберан в ближайшее время не будет уволен из «Валенсии» — Estadio Deportivo

Руководство «Валенсии» не планирует в ближайшее время досрочно прекращать трудовое соглашение с главным тренером команды Карлосом Корбераном. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По данным источника, владельцы и спортивное руководство «летучих мышей» считают данного специалиста идеальным вариантом для развития команды в долгосрочной перспективе, несмотря на нынешние результаты.

На данный момент «Валенсия» с девятью очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. В 11 матчах текущей кампании «летучие мыши» одержали лишь две победы, три раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.