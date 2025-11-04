Рафинья: не выиграть «Золотой мяч» — моё личное разочарование, ожидания были высокими

Нападающий «Барселоны» Рафинья рассказал о своём отношении к тому, что он не выиграл «Золотой мяч» — 2025. По итогам голосования бразильский футболист занял пятое место.

«Это было личное разочарование. Когда ты так много отдаёшь себя делу, работаешь каждый день и чувствуешь, что провёл невероятный сезон, естественно, ты надеешься стать одним из лучших. Конечно, финишировать пятым было честью, но мои ожидания были выше», — приводит слова Рафиньи Sport.es со ссылкой на GQ Hype.

В минувшем сезоне 28-летний вингер принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 26 результативными передачами. В составе «Барселоны» он выиграл Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок Испании.

