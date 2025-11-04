Ари рассказал, как Карпин в «Спартаке» оштрафовал его на половину месячной зарплаты

Бывший нападающий «Спартака» Ари вспомнил, как экс-тренер красно-белых Валерий Карпин оштрафовал его на половину месячного оклада.

«Однажды при Карпине я опоздал на один день на сбор из-за лихорадки денге. Карпин оштрафовал меня на половину месячной зарплаты. В итоге он мне сказал: если я забью определённое количество голов, то он вернёт мне деньги. Я забил их», — рассказал Ари в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Карпин занимал должность главного тренера красно-белых с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года. Ари являлся игроком «Спартака» с 2010 по 2013 год. За этот период нападающий принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 17 результативными передачами.

