Комментатор Okko Лионель Абба дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария»

Комментатор Окко Лионель Абба поделился прогнозом на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Баварией».

«4-й тур Лиги чемпионов: «ПСЖ» играет с «Баварией». Это центральная встреча 4-го тура главного европейского турнира, потому что «ПСЖ» первый, «Бавария» вторая. Две команды, которые больше всех забили в этом сезоне Лиги чемпионов на данный момент. Ну и, естественно, главный интерес заключается в том, кто же победит. У «ПСЖ», несмотря на то что команда на первом месте, есть определённые сложности с игрой. В чемпионате Франции теряли очки с командами, с которыми не должны были терять очки. Тем не менее «ПСЖ» прямо сейчас всё равно на первой строчке. Восстановились лидеры команды, Хвича стал чаще играть. Усман Дембеле вроде бы как выздоровел и тоже в последнее время всё чаще появляется на поле. Жоау Невеш вернулся, Фабиан Руис вернулся. Это более похоже на то, что было в концовке прошлого сезона, когда «ПСЖ» выиграл, собственно, Лигу чемпионов.

В последний раз эти команды встречались летом на клубном чемпионате мира. И «ПСЖ» вдевятером сумел выиграть со счётом 2:0. Ну и тот факт, что парижане заканчивали матч вдевятером, говорит о том, что характер встречи был достаточно агрессивный. Это может быть и сегодня, потому что «Бавария» тоже одна из самых неуступчивых команд. Но и прямо сейчас, естественно, «Бавария» в потрясающей форме. Лучше всех она играет в Европе, если мы смотрим только на результаты. Потому что у «Баварии» сейчас 15 матчей и 15 побед во всех турнирах.

Ну и, конечно же, главный вопрос, как «Бавария» справится с такой мощной командой, как «ПСЖ». И Венсан Компани, главный тренер «Баварии», и Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», говорят о том, что они не собираются отходить от своего стиля. Ответ на вопрос можно будет получить только благодаря игре. Мне кажется, что всё решат детали и ошибки тех, кто будет играть. Ну и кто этих самых ошибок допустит больше, тот в конечном счёте и проиграет. Я не исключаю даже, что в этом матче можно будет увидеть удаление. Но мне кажется, что в этой игре будет достаточно много забитых мячей», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».