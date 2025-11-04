Захарян пропустил тренировку «Реала Сосьедад» после повреждения в матче Ла Лиги — Marca

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отсутствовал на тренировке команды. Также в ней не принимал участия вингер Андер Барренечеа. Оба футболиста могут пропустить грядущий матч 12-го тура испанской Примеры с «Эльче», который состоится в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщает Marca.

В субботу, 1 ноября, Захарян появился на поле на 41-й минуте встречи Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (3:2). Однако на 82-й минуте 22-летний хавбек был заменён обратно. Главный тренер «Реал Сосьедад» Серхио Франсиско сообщил, что это было сделано из-за предосторожности.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

