Футбол

Киву — перед матчем с «Кайратом»: победа — не гарантированное достижение

Киву — перед матчем с «Кайратом»: победа — не гарантированное достижение
Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящей игре 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в которой его команде предстоит встретиться с казахстанским «Кайратом».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
«Завтра нас ждёт сложный матч, ведь мы играем в Лиге чемпионов, где победа — не гарантированное достижение. «Кайрат» прошёл четыре предварительных раунда, что следует учитывать. Будут трудные моменты, но у меня есть группа игроков, которой я доволен. Наконец-то в нашем распоряжении все нападающие, даже Тюрам, а те, кто не выходит в стартовом составе, не менее важны», — приводит слова Киву Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

После трёх сыгранных матчей «Интер» набрал девять очков и занимает третье место. «Кайрат» имеет одно очко и располагается в нижней части турнирной таблицы.

