Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Тренер «Ювентуса» Спаллетти: «Спортинг» сложно просчитать

Тренер «Ювентуса» Спаллетти: «Спортинг» сложно просчитать
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с лиссабонским «Спортингом» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
«Это будет очень сложный матч. Нам предстоит встреча со «Спортингом», командой, которая играет в хороший футбол. С тех пор, как Боржеш в клубе, у них появилось чёткое видение игры. Их команду сложно просчитать: они отлично меняют роли и обладают замечательными атакующими полузащитниками. Лига чемпионов — захватывающее соревнование. Если бы футбол был отелем, Лига чемпионов была бы его самым красивым номером, его люксом», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».

