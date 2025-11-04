Тренер «Ювентуса» Спаллетти: «Спортинг» сложно просчитать

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с лиссабонским «Спортингом» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это будет очень сложный матч. Нам предстоит встреча со «Спортингом», командой, которая играет в хороший футбол. С тех пор, как Боржеш в клубе, у них появилось чёткое видение игры. Их команду сложно просчитать: они отлично меняют роли и обладают замечательными атакующими полузащитниками. Лига чемпионов — захватывающее соревнование. Если бы футбол был отелем, Лига чемпионов была бы его самым красивым номером, его люксом», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».