Главная Футбол Новости

Роналду рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры

Роналду рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры
Комментарии

40-летний нападающий и капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что после завершения карьеры он хочет больше времени уделять детям, в частности 15-летнему Криштиану-младшему.

«После завершения карьеры я хочу больше уделять времени своим детям, особенно Криштиану-младшему. Он достиг возраста, когда люди совершают глупые поступки, и это нормально. Я тоже так поступал. Я хочу быть рядом с ним», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

Криштиану-младший занимается в футбольной академии «Аль-Насра». До этого он находился в академиях «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

Комментарии
