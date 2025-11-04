Тренер «Ювентуса» Спаллетти: Камбьязо критически важен для нашей команды

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о важности защитника Андреа Камбьязо для его команды.

«Андреа критически важен для нашей команды. Он невероятно современный игрок. В нынешнем футболе больше нет чётко определённых ролей: нужно уметь хорошо маневрировать в разных зонах поля. Андреа — сильный, очень сильный игрок, который обеспечивает огромную вариативность на поле. Если же мы захотим поискать в нём изъян (смеётся), то ему нужно улучшить игру головой», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».

Андреа Камбьязо выступает за туринцев с 2022 года, его нынешняя рыночная стоимость составляет € 35 млн.