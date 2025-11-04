Компани — о Кейне: я хочу дать ему свободу действий

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» высказался о роли, которую выполняет нападающий Гарри Кейн в организации игры команды.

«Мы много об этом говорим, но его роль не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Гарри очень опытен и хорошо понимает игру. Я хочу дать ему свободу действий. У тренеров всегда имеются свои идеи, но многие идеи исходят и от игроков. Главное — всегда соблюдать баланс и поддерживать футболистов», — приводит слова Компани Footmercato.

Английский нападающий, которому иногда приходится отходить довольно далеко, всё чаще участвует как в оборонительных, так и в атакующих действиях «Баварии».