Компани — о Кейне: я хочу дать ему свободу действий
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» высказался о роли, которую выполняет нападающий Гарри Кейн в организации игры команды.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы много об этом говорим, но его роль не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Гарри очень опытен и хорошо понимает игру. Я хочу дать ему свободу действий. У тренеров всегда имеются свои идеи, но многие идеи исходят и от игроков. Главное — всегда соблюдать баланс и поддерживать футболистов», — приводит слова Компани Footmercato.
Английский нападающий, которому иногда приходится отходить довольно далеко, всё чаще участвует как в оборонительных, так и в атакующих действиях «Баварии».
