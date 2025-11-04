Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани — о Кейне: я хочу дать ему свободу действий

Компани — о Кейне: я хочу дать ему свободу действий
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» высказался о роли, которую выполняет нападающий Гарри Кейн в организации игры команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы много об этом говорим, но его роль не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Гарри очень опытен и хорошо понимает игру. Я хочу дать ему свободу действий. У тренеров всегда имеются свои идеи, но многие идеи исходят и от игроков. Главное — всегда соблюдать баланс и поддерживать футболистов», — приводит слова Компани Footmercato.

Английский нападающий, которому иногда приходится отходить довольно далеко, всё чаще участвует как в оборонительных, так и в атакующих действиях «Баварии».

Материалы по теме
Витинья — о Кейне: он один из лучших игроков в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android