Вратарь «Ювентуса» Ди Грегорио рассказал о нынешнем настроении у команды

Голкипер «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио дал комментарий касательно нынешней атмосферы в раздевалке команды.

«Настроение в раздевалке, безусловно, стало лучше: когда выигрываешь, так и происходит. Однако мы должны продолжать идти по этому пути, ведь это только начало, и важно развить успех, основанный на этих двух победах (над «Удинезе» (3:1) и «Кремонезе» (2:1) в матчах Серии А. — Прим «Чемпионата»).

Когда случается удаление, в первую очередь чувствуют себя ответственными сами игроки. Мы спрашивали себя, в чём дело, старались быть ещё более твёрдыми, брать на себя больше ответственности. Думаю, в матче с «Удинезе» мы продемонстрировали иной подход. «Ответственность» – это слово, которое мы чаще всего использовали в раздевалке после поражения «Лацио» от «Ромы» (в этой игре у «бьянкочелести» сразу два игрока получили красные карточки. — Прим «Чемпионата»)», — приводит слова Ди Грегорио официальный сайт туринцев.

