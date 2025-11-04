Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов 2025/2026, 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Вирц, Салах, Экитике.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Гюлер, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

В минувшем туре мерсисайдцы разгромили франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:1. «Сливочные» победили «Ювентус» со счётом 1:0.

В следующем туре подопечные Арне Слота проведут матч с ПСВ (26 ноября), а команда Хаби Алонсо встретится с «Олимпиакосом» (26 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

