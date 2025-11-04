Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Ари: Веллитон пил много. Потом выходил на матч и снова забивал

Экс-игрок «Спартака» Ари: Веллитон пил много. Потом выходил на матч и снова забивал
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал о вредной привычке, которая была у экс-футболиста красно-белых Веллитона.

«Веллитон пил много. Но я никогда не видел таких игроков, которые пили, но не теряли свою форму. Пару раз гулял с ним после игр, видел, как много он выпивал. А потом он выходил на следующую игру и снова забивал», — рассказал Ари в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Веллитон являлся игроком московской команды с 2007 по 2014 год. За этот период бразильский нападающий принял участие в 133 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 61 голом и 19 результативными передачами. За это время футболист уходил в аренду в «Гремио», «Сан-Паулу» и «Сельту».

Материалы по теме
Ари рассказал, как Карпин в «Спартаке» оштрафовал его на половину месячной зарплаты

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android