Экс-игрок «Спартака» Ари: Веллитон пил много. Потом выходил на матч и снова забивал

Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал о вредной привычке, которая была у экс-футболиста красно-белых Веллитона.

«Веллитон пил много. Но я никогда не видел таких игроков, которые пили, но не теряли свою форму. Пару раз гулял с ним после игр, видел, как много он выпивал. А потом он выходил на следующую игру и снова забивал», — рассказал Ари в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Веллитон являлся игроком московской команды с 2007 по 2014 год. За этот период бразильский нападающий принял участие в 133 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 61 голом и 19 результативными передачами. За это время футболист уходил в аренду в «Гремио», «Сан-Паулу» и «Сельту».

Материалы по теме Ари рассказал, как Карпин в «Спартаке» оштрафовал его на половину месячной зарплаты

Как появился «Спартак»: