Игрок «Ювентуса» Ди Грегорио — о работе со Спаллетти: мы движемся в правильном направлении

Голкипер «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Лучано Спаллетти.

«Наш тренер — амбициозный человек. В последнее время мы практически и не тренировались на поле, поскольку играем почти каждые три дня. Мы, безусловно, впечатлены его решимостью, желанием и, конечно же, его амбициями. Мы хотим активно работать, и я убеждён, что мы движемся в правильном направлении. Матчи Лиги чемпионов? Подготовка идёт своим ходом. Энергия всегда есть, она не может иссякнуть. «Ювентус» должен пройти как можно дальше в этом турнире», — приводит слова Ди Грегорио официальный сайт туринцев.