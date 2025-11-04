«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией». Игра, пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.

«Бавария»: Нойер, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Тоттенхэмом». «Бавария» на выезде сыграет с «Арсеналом». Обе встречи состоятся 26 ноября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.