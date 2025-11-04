Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Нападающий «Барселоны» Левандовски: я в очень хорошей форме, хочу помочь команде

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» рассказал о своём самочувствии после травмы подколенного сухожилия левого бедра.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«У меня всё хорошо после той травмы, в физическом плане я в замечательной форме. Я уже отыграл несколько минут, помочь команде победить — самое важное для меня.

Если же рассуждать о моём будущем, то я на эту тему не беспокоюсь, об этом следует подумать в другой момент, сейчас есть вещи и поважнее — команда и моя сборная. Я сфокусирован на том, чтобы приложить все усилия для победы в матчах и завоевания трофеев», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

