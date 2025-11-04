Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд: смогу ли я побить свой же рекорд? Не хочу быть высокомерным, но какой из них?

Холанд: смогу ли я побить свой же рекорд? Не хочу быть высокомерным, но какой из них?
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сразу понял, о каком из его рекордов говорит журналист, когда спрашивал, сможет ли норвежец превзойти собственное достижение из прошлого.

– Вы невероятно начали этот сезон, забиваете много голов — уже 13 в АПЛ. Как вы думаете, сможете ли вы побить собственный рекорд? Реалистичная ли это цель для вас?
– Я вынужден спросить вас, какой рекорд (улыбается). Не хочу прозвучать высокомерным, но какой из них? В сезон требла? Сколько же я забил тогда? Да, я забил 57 мячей с учётом сборной. Что ж, я на правильном пути, но не знаю насчёт этого, — сказал Холанд в видео на странице Hayters TV в социальной сети X.

В сезоне-2022/2023 Холанд забил 36 голов в 35 матчах чемпионата Англии. Норвежец побил рекорд Энди Коула (в сезоне-1993/1994) и Алана Ширера (1994/1995), которые отметились 34 мячами в чемпионате с 22 командами и 42 турами.

Материалы по теме
«Посмотрите на комментарии». Холанд объяснил своё празднование гола в стиле робота

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android