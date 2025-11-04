Холанд: смогу ли я побить свой же рекорд? Не хочу быть высокомерным, но какой из них?

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сразу понял, о каком из его рекордов говорит журналист, когда спрашивал, сможет ли норвежец превзойти собственное достижение из прошлого.

– Вы невероятно начали этот сезон, забиваете много голов — уже 13 в АПЛ. Как вы думаете, сможете ли вы побить собственный рекорд? Реалистичная ли это цель для вас?

– Я вынужден спросить вас, какой рекорд (улыбается). Не хочу прозвучать высокомерным, но какой из них? В сезон требла? Сколько же я забил тогда? Да, я забил 57 мячей с учётом сборной. Что ж, я на правильном пути, но не знаю насчёт этого, — сказал Холанд в видео на странице Hayters TV в социальной сети X.

В сезоне-2022/2023 Холанд забил 36 голов в 35 матчах чемпионата Англии. Норвежец побил рекорд Энди Коула (в сезоне-1993/1994) и Алана Ширера (1994/1995), которые отметились 34 мячами в чемпионате с 22 командами и 42 турами.

