Тренер «Барселоны» Флик высказался о восстановлении Ямаля после травмы

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» дал комментарий относительно восстановления нападающего Ламина Ямаля после травмы паха. Ранее сообщалось, что данное повреждение может стать у игрока хроническим.

«Меня не волнует, поедет ли Ламин в расположение сборной. Этот вопрос меня не касается. Для нас гораздо важнее то, что он замечательно провёл матч [с «Эльче» (3:1)] и хорошо работал во время тренировочных занятий. Он очень здорово тренируется, но я не могу сказать, что он уже полностью восстановился, поскольку данный процесс требует времени. Ямаль в порядке и может принимать участие в матчах. Если он сможет играть, то выйдет на поле», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.