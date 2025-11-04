Сака — первый игрок «Арсенала», забивавший в четырёх выездных матчах ЛЧ подряд

24-летний английский нападающий «Арсенала» Букайо Сака забил мяч в ворота пражской «Славии» на 32-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, реализовав пенальти. Тем самым игрок стал первым игроком лондонской команды, которому удавалось отличиться в четырёх выездных матчах Лиги чемпионов подряд.

Ранее футболист поражал ворота «Спортинга» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2024/2025, «Реала» в 1/4 финала и «ПСЖ» в полуфинале.

Сака выступает за основную команду «Арсенала» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил пять мячей.