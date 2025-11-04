Сака — первый игрок «Арсенала», забивавший в четырёх выездных матчах ЛЧ подряд
Поделиться
24-летний английский нападающий «Арсенала» Букайо Сака забил мяч в ворота пражской «Славии» на 32-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, реализовав пенальти. Тем самым игрок стал первым игроком лондонской команды, которому удавалось отличиться в четырёх выездных матчах Лиги чемпионов подряд.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 32' 0:2 Мерино – 46' 0:3 Мерино – 68'
Ранее футболист поражал ворота «Спортинга» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2024/2025, «Реала» в 1/4 финала и «ПСЖ» в полуфинале.
Сака выступает за основную команду «Арсенала» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил пять мячей.
Комментарии
- 4 ноября 2025
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:31
-
22:28
-
22:26
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:47
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:00
-
20:52
-
20:42
-
20:40
-
20:27