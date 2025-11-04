15-летний Доумен из «Арсенала» стал самым молодым игроком в ЛЧ, превзойдя Ямаля и Мукоко

Крайний нападающий лондонского «Арсенала» Макс Доумен в возрасте 15 лет и 308 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов после того, как вышел на замену на 73-й минуте матча 4-го тура общего этапа соревнования с пражской «Славией». Об этом информирует пресс-служба Лиги чемпионов.

Английский футболист превзошёл достижение бывшего нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, сыгравшего в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет и 18 дней, а также вингера «Барселоны» Ламина Ямаля — 16 лет и 68 дней.

В нынешнем сезоне Доумен принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Сколько стоят молодые футболисты: