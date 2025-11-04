Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
15-летний Доумен из «Арсенала» стал самым молодым игроком в ЛЧ, превзойдя Ямаля и Мукоко

Комментарии

Крайний нападающий лондонского «Арсенала» Макс Доумен в возрасте 15 лет и 308 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов после того, как вышел на замену на 73-й минуте матча 4-го тура общего этапа соревнования с пражской «Славией». Об этом информирует пресс-служба Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 32'     0:2 Мерино – 46'     0:3 Мерино – 68'    

Английский футболист превзошёл достижение бывшего нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, сыгравшего в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет и 18 дней, а также вингера «Барселоны» Ламина Ямаля — 16 лет и 68 дней.

В нынешнем сезоне Доумен принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

