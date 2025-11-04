Тренер «Барселоны» Флик рассказал, чего ожидает от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Немецкий специалист отдельно высказался об умении чёрно-синих играть «на втором этаже», создавая опасные моменты.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом, но мы работали над этим в других матчах. Мне нравится, что футболисты сохраняют позитивный настрой. Это не является проблемой.
Полагаю, это будет встреча, похожая на игру с «Эльче», соперник постарается чаще держать мяч. Каждый наш футболист будет находиться под прессингом. Это будет отличная игра», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 ноября 2025
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:31
-
22:28
-
22:26
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:47
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:00
-
20:52
-
20:42
-
20:40
-
20:27