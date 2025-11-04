Тренер «Барселоны» Флик рассказал, чего ожидает от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Немецкий специалист отдельно высказался об умении чёрно-синих играть «на втором этаже», создавая опасные моменты.

«Мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом, но мы работали над этим в других матчах. Мне нравится, что футболисты сохраняют позитивный настрой. Это не является проблемой.

Полагаю, это будет встреча, похожая на игру с «Эльче», соперник постарается чаще держать мяч. Каждый наш футболист будет находиться под прессингом. Это будет отличная игра», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.