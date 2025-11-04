Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик рассказал, чего ожидает от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Тренер «Барселоны» Флик рассказал, чего ожидает от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Немецкий специалист отдельно высказался об умении чёрно-синих играть «на втором этаже», создавая опасные моменты.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом, но мы работали над этим в других матчах. Мне нравится, что футболисты сохраняют позитивный настрой. Это не является проблемой.

Полагаю, это будет встреча, похожая на игру с «Эльче», соперник постарается чаще держать мяч. Каждый наш футболист будет находиться под прессингом. Это будет отличная игра», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик высказался о восстановлении Ямаля после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android