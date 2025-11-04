Скидки
Главная Футбол Новости

Наполи — Айнтрахт, результат матча 4 ноября 2025, счет 0:0, 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Наполи» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Айнтрахтом». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с португальцем Жоау Педру Пиньейру. Матч завершился безголевой ничьей 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
0 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия

Этим вечером команды не смогли порадовать зрителей забитыми мячами.

В следующем туре «Наполи» встретится с азербайджанским «Карабахом» 25 ноября. «Айнтрахт» на день позже сыграет с «Аталантой».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
