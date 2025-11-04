Тренер «Аталанты»: я, безусловно, поклонник Де Дзерби

Главный тренер «Аталанты» Иван Юрич высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Марселем».

«С «Марселем» будет непросто, поскольку Де Дзерби — отличный тренер, который тренирует команду, полную талантов. Это очень заряженная команда. У Роберто был впечатляющий опыт за рубежом, и я вижу, что время во Франции помогло ему вырасти и стать лучше. Он продолжает использовать свой стиль игры, но теперь он стал более агрессивным. Мне доставляет удовольствие смотреть, как играют его команды. Я, безусловно, его поклонник», — приводит слова Юрича Football Italia.

После трёх сыгранных матчей «Аталанта» набрала четыре очка. «Марсель» имеет три очка. Обе команды располагаются в середине турнирной таблицы.