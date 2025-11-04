Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Аталанты»: я, безусловно, поклонник Де Дзерби

Тренер «Аталанты»: я, безусловно, поклонник Де Дзерби
Комментарии

Главный тренер «Аталанты» Иван Юрич высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Марселем».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С «Марселем» будет непросто, поскольку Де Дзерби — отличный тренер, который тренирует команду, полную талантов. Это очень заряженная команда. У Роберто был впечатляющий опыт за рубежом, и я вижу, что время во Франции помогло ему вырасти и стать лучше. Он продолжает использовать свой стиль игры, но теперь он стал более агрессивным. Мне доставляет удовольствие смотреть, как играют его команды. Я, безусловно, его поклонник», — приводит слова Юрича Football Italia.

После трёх сыгранных матчей «Аталанта» набрала четыре очка. «Марсель» имеет три очка. Обе команды располагаются в середине турнирной таблицы.

Материалы по теме
«Аталанта» минимально уступила «Удинезе» в 10-м туре Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android