Нападающий «Барселоны» Левандовски рассказал, как игры за сборную влияют на его форму
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски ответил, как матчи за национальную команду влияют на его физическую форму.

«В нынешнем сезоне я пропустил большое количество игрового времени, игры за сборную очень помогли мне. План, которого я придерживался, был подобран специально для меня. Опытные тренеры советовали мне, какая работа будет наиболее полезна, и я очень доволен результатами своего труда.

Я чувствую себя отлично и надеюсь, что смогу выступать на высочайшем уровне до конца сезона. Неважно, каким образом сезон стартовал, важно, как он завершится», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

