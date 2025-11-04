«Арсенал» одержал победу в 10-м матче подряд, в девяти из них ни разу не пропустив

Победа в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (3:0) стала 10-й для лондонского «Арсенала» подряд во всех турнирах. При этом в девяти из этих встреч команда Микеля Артеты не пропустила ни одного гола.

«Канониры» трижды победили в Лиге чемпионов, шесть раз — в английской Премьер-лиге и один раз — в Кубке английской лиги. Общий счёт в этих матчах 21:1 в пользу «Арсенала».

Последний раз лондонский клуб уступал «Ливерпулю». Это произошло в игре 3-го тура чемпионата Англии. В той встрече мерсисайдцы одержали победу со счётом 1:0.

В следующем матче «канониры» сыграют с «Сандерлендом» в АПЛ (8 ноября).

