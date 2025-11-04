Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» одержал победу в 10-м матче подряд, в девяти из них ни разу не пропустив

«Арсенал» одержал победу в 10-м матче подряд, в девяти из них ни разу не пропустив
Комментарии

Победа в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (3:0) стала 10-й для лондонского «Арсенала» подряд во всех турнирах. При этом в девяти из этих встреч команда Микеля Артеты не пропустила ни одного гола.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 32'     0:2 Мерино – 46'     0:3 Мерино – 68'    

«Канониры» трижды победили в Лиге чемпионов, шесть раз — в английской Премьер-лиге и один раз — в Кубке английской лиги. Общий счёт в этих матчах 21:1 в пользу «Арсенала».

Последний раз лондонский клуб уступал «Ливерпулю». Это произошло в игре 3-го тура чемпионата Англии. В той встрече мерсисайдцы одержали победу со счётом 1:0.

В следующем матче «канониры» сыграют с «Сандерлендом» в АПЛ (8 ноября).

Материалы по теме
15-летний Доумен из «Арсенала» стал самым молодым игроком в ЛЧ, превзойдя Ямаля и Мукоко

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android