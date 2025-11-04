«Арсенал» одержал победу в 10-м матче подряд, в девяти из них ни разу не пропустив
Победа в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (3:0) стала 10-й для лондонского «Арсенала» подряд во всех турнирах. При этом в девяти из этих встреч команда Микеля Артеты не пропустила ни одного гола.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 32' 0:2 Мерино – 46' 0:3 Мерино – 68'
«Канониры» трижды победили в Лиге чемпионов, шесть раз — в английской Премьер-лиге и один раз — в Кубке английской лиги. Общий счёт в этих матчах 21:1 в пользу «Арсенала».
Последний раз лондонский клуб уступал «Ливерпулю». Это произошло в игре 3-го тура чемпионата Англии. В той встрече мерсисайдцы одержали победу со счётом 1:0.
В следующем матче «канониры» сыграют с «Сандерлендом» в АПЛ (8 ноября).
