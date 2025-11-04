Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Нападающий «Барселоны» Левандовски ответил, сможет ли повторить статистику прошлого сезона

Нападающий «Барселоны» Левандовски ответил, сможет ли повторить статистику прошлого сезона
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски ответил, сможет ли он повторить в нынешнем сезоне свою статистику сезона-2024/2025. Ранее футболист восстановился после травмы подколенного сухожилия левого бедра. В 52 матчах прошлого клубного сезона поляк забил 42 гола и отдал три голевые передачи.

«Если говорить о цифрах, то не знаю, смогу ли это повторить, потому что пропустил много игр из-за травм, но, когда я выйду на поле, мои игровые минуты и количество голов в своём соотношении, вероятно, будут такими же. Понимаю, что в своём возрасте уже не могу играть так много, как раньше, но у меня всё хорошо. Я тренируюсь на очень высоком уровне, и если мы играем как команда, то нашим нападающим очень легко. Если мы будем усердно работать, результаты придут», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

